Чашечная щетка для УШМ Энкор 51545 (М14, 80 мм)
Арт. Х131712276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Чашечная щетка Энкор 51545 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной, закаленной проволоки. Посадочная резьба — М14.