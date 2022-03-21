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Чашечная щетка для УШМ Энкор 51545 (М14, 80 мм)
5.0
2
Найти аналог
Чашечные корщетки для УШМ
    Чашечная щетка для УШМ Энкор 51545 (М14, 80 мм)
    Арт. Х131712276
    5.0
    2
    Чашечная щетка для УШМ Энкор 51545 (М14, 80 мм)

      Чашечная щетка для УШМ Энкор 51545 (М14, 80 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131712276
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Чашечная щетка Энкор 51545 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной, закаленной проволоки. Посадочная резьба — М14.