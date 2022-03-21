Чашечная щетка для УШМ Энкор 51545 (М14, 80 мм)

Чашечная щетка Энкор 51545 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной, закаленной проволоки. Посадочная резьба — М14.