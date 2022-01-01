Щетка дисковая для УШМ ЭНКОР ф22,2/150мм,ст. витая 51585

Дисковая щетка Энкор 51585 является сменным элементом для угловых шлифмашин. Применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной закаленной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска и упругие плетеные пучки позволяют работать в труднодоступных местах. Пучки обладают высокой стойкостью и не распадаются при работе щетки в наклонном положении. Посадочное отверстие — 22.2 мм.