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Щетка дисковая для УШМ ЭНКОР ф22,2/150мм,ст. витая 51585
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Дисковые корщетки для УШМ
    Щетка дисковая для УШМ ЭНКОР ф22,2/150мм,ст. витая 51585
    Арт. Х131712281

      Щетка дисковая для УШМ ЭНКОР ф22,2/150мм,ст. витая 51585

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131712281

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дисковая щетка Энкор 51585 является сменным элементом для угловых шлифмашин. Применяется для шлифовки, полирования, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной закаленной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска и упругие плетеные пучки позволяют работать в труднодоступных местах. Пучки обладают высокой стойкостью и не распадаются при работе щетки в наклонном положении. Посадочное отверстие — 22.2 мм.