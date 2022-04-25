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Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм)
5.0
2
1 460 ₽
Щетки для точила
    Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм)
    Арт. Х13176516
    5.0
    2
    Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм)
    Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм)
    Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм)
      Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм)
      Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм)
      Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм)

      Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм)

      1 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13176516
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		щетка дисковая
      Тип
      		прямой профиль
      Все характеристики

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      1 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №205 (200x25x32 мм) с гофрированной проволокой для использования на точило (заточных станках). Предназначена для очистных работ средней тяжести. Многорядная щетка, имеет увеличенную ширину и оптимальна для обработки больших поверхностей: краски, окалины и ржавчины.

        Преимущества

        • Выполнена из стальной проволоки (S-тип) с увеличенной шириной щетины и диаметром проволоки 0,3 мм
        • Длина проволоки 45 мм
        • В комплекте имеются переходные кольца, которые обеспечивают совместимость с различными посадочными диаметрами заточных станков
        • Упакована в индивидуальную цветную картонную коробку