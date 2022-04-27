Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Щетка для унитаза с подстав WasserKRAFT Oder K-3027, навесная, хром 9060246
5.0
2
Найти аналог
Туалетные ершики
    Щетка для унитаза с подстав WasserKRAFT Oder K-3027, навесная, хром 9060246
    Арт. X1691459012
    5.0
    2
    Щетка для унитаза с подстав WasserKRAFT Oder K-3027, навесная, хром 9060246

      Щетка для унитаза с подстав WasserKRAFT Oder K-3027, навесная, хром 9060246

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459012
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		щетка для унитаза
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT Oder K-3027 щетка для унитаза подвесная. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления щетки используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
        • Матовое стекло