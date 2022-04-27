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Щетка для унитаза с подставкой WasserKRAFT Leine K-5027, навесная, хром 9060434
5.0
2
Найти аналог
Туалетные ершики
    Щетка для унитаза с подставкой WasserKRAFT Leine K-5027, навесная, хром 9060434
    Арт. X1691459051
    5.0
    2
    Щетка для унитаза с подставкой WasserKRAFT Leine K-5027, навесная, хром 9060434
    Щетка для унитаза с подставкой WasserKRAFT Leine K-5027, навесная, хром 9060434
      Щетка для унитаза с подставкой WasserKRAFT Leine K-5027, навесная, хром 9060434
      Щетка для унитаза с подставкой WasserKRAFT Leine K-5027, навесная, хром 9060434

      Щетка для унитаза с подставкой WasserKRAFT Leine K-5027, навесная, хром 9060434

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459051
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		щетка для унитаза
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT Leine К-5027 щетка для унитаза подвесная.

        Преимущества

        • Для изготовления щетки используется металл; хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца предназначены для надежного соединения
        • Матовое стекло