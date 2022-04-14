Щетка из полимерной щетины с абразивом Dremel SC473 2.615.S47.1JA (25,4 мм/36)
Арт. X1319051780
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
- Абразивная щетка 2.615.S47.1JA Dremel 471S меет очень гибкую щетину, позволяющую снимать слой материала с поверхности, не повреждая основной слой. Может использоваться для удаления заусенцев, чистки, окончательной отделки, полировки тонких небольших деталей и труднодоступных мест.
Преимущества
- Тонкое шлифование металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл
- Зачистка щеткой окисленный металл / металл тонкий, жесть / металл толстый