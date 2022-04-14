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Щетка из углеродистой стали DREMEL 442 2.615.044.232 (13 мм)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Щетка из углеродистой стали DREMEL 442 2.615.044.232 (13 мм)
    Арт. X1319051754
    5.0
    2
    Щетка из углеродистой стали DREMEL 442 2.615.044.232 (13 мм)

      Щетка из углеродистой стали DREMEL 442 2.615.044.232 (13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051754
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		15000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 2.615.044.232 Dremel 442 щетка с щетиной из углеродистой стали. Универсальная щетка для удаления ржавчины и следов коррозии, полировки металлических поверхностей, удаления заусенцев, стыковых швов между поверхностями разного типа или для очистки электрических компонентов.