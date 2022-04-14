Щетка из углеродистой стали DREMEL 442 2.615.044.232 (13 мм)
Арт. X1319051754
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|15000
- 2.615.044.232 Dremel 442 щетка с щетиной из углеродистой стали. Универсальная щетка для удаления ржавчины и следов коррозии, полировки металлических поверхностей, удаления заусенцев, стыковых швов между поверхностями разного типа или для очистки электрических компонентов.