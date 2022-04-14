Щетка из углеродистой стали DREMEL 442 2.615.044.232 (13 мм)

2.615.044.232 Dremel 442 щетка с щетиной из углеродистой стали. Универсальная щетка для удаления ржавчины и следов коррозии, полировки металлических поверхностей, удаления заусенцев, стыковых швов между поверхностями разного типа или для очистки электрических компонентов.