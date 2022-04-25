Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
Арт. Х1317122154
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип оснастки
|щетка дисковая
|
Тип
|плоская
- Щетка круглая витая EDGE by PATRIOT 813010013 применяется совместно с угловыми шлифовальными машинами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины металлических поверхностей и изделий.
Преимущества
- Ворсинки кордщетки изготовлены из стали, поэтому модель имеет длительный срок эксплуатации и высокие показатели производительности
- Благодаря форме в виде диска с витыми пучками из проволоки изделие способно обрабатывать даже труднодоступные участки
- Изделие фиксируется на болгарке посредством посадочного отверстия
- За счет наружного диаметра 180 мм кордщетка охватывает большую обрабатываемую площадь за короткий промежуток времени
- Максимальная скорость - 9000 об/мин