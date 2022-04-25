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Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
5.0
2
Найти аналог
Щетки для точила
    Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
    Арт. Х1317122154
    5.0
    2
    Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
    Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
    Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
    Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
      Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
      Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
      Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013
      Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013

      Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1317122154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EDGE by Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип оснастки
      		щетка дисковая
      Тип
      		плоская
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка круглая витая EDGE by PATRIOT 813010013 применяется совместно с угловыми шлифовальными машинами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины металлических поверхностей и изделий. 

        Преимущества

        • Ворсинки кордщетки изготовлены из стали, поэтому модель имеет длительный срок эксплуатации и высокие показатели производительности
        • Благодаря форме в виде диска с витыми пучками из проволоки изделие способно обрабатывать даже труднодоступные участки
        • Изделие фиксируется на болгарке посредством посадочного отверстия
        • За счет наружного диаметра 180 мм кордщетка охватывает большую обрабатываемую площадь за короткий промежуток времени
        • Максимальная скорость - 9000 об/мин