Щетка EDGE by Patriot (180x22,23 мм, круглая, витая проволока) 813010013

Преимущества

Ворсинки кордщетки изготовлены из стали, поэтому модель имеет длительный срок эксплуатации и высокие показатели производительности

Благодаря форме в виде диска с витыми пучками из проволоки изделие способно обрабатывать даже труднодоступные участки



Изделие фиксируется на болгарке посредством посадочного отверстия



За счет наружного диаметра 180 мм кордщетка охватывает большую обрабатываемую площадь за короткий промежуток времени



Максимальная скорость - 9000 об/мин



Щетка круглая витая EDGE by PATRIOT 813010013 применяется совместно с угловыми шлифовальными машинами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины металлических поверхностей и изделий.