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Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
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Щетки для точила
    Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
    Арт. Х13176526
    Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
    Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
    Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
    Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
    Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
    Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
    Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
      Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
      Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
      Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
      Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
      Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
      Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм
      Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм

      Щетка EDGE by Patriot круглая д/точила, 200x32/30/25,4/20/16 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13176526

      Характеристики

      Производитель
      		EDGE by Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оснастки
      		щетка дисковая
      Тип
      		круглая
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка EDGE by PATRIOT 813010018 предназначена для точила и применяется для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины различных поверхностей и изделий.

        Преимущества

        • Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки
        • Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах
        • В комплекте 4 адаптера для изменения диаметра посадочного отверстия на 16 мм, 25.4 мм, 30 мм, 32 мм