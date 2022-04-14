Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA
Арт. X1319051743
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|20000
- Абразивная щетка с нейлоновой щетиной 2.615.053.8JA Dremel 538 имеет высокую производительность при удалении заусенцев, очистке, удалении ржавчины и следов коррозии. Может работать на более высоких скоростях, чем другие щетки (макс. 20 000 об./мин.). Применяется:
- Тонкое шлифование - металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл;
- Зачистка щеткой - металл тонкий, жесть / металл толстый / окисленный металл.