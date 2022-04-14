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Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA
5.0
2
551 ₽
860 ₽
Насадки для граверов
    Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA
    Арт. X1319051743
    5.0
    2
    Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA
    Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA
    Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA
      Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA
      Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA
      Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA

      Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA

      • -309 ₽
      551 ₽
      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051743
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		20000
      Все характеристики
      • -309 ₽
      551 ₽
      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Абразивная щетка с нейлоновой щетиной  2.615.053.8JA Dremel 538 имеет высокую производительность при удалении заусенцев, очистке, удалении ржавчины и следов коррозии. Может работать на более высоких скоростях, чем другие щетки (макс. 20 000 об./мин.). Применяется:
        • Тонкое шлифование - металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл; 
        • Зачистка щеткой - металл тонкий, жесть / металл толстый / окисленный металл.