Нейлоновая щетка DREMEL 2.615.053.8JA

Тонкое шлифование - металл толстый / металл тонкий, жесть / окисленный металл;

Зачистка щеткой - металл тонкий, жесть / металл толстый / окисленный металл.

Абразивная щетка с нейлоновой щетиной 2.615.053.8JA Dremel 538 имеет высокую производительность при удалении заусенцев, очистке, удалении ржавчины и следов коррозии. Может работать на более высоких скоростях, чем другие щетки (макс. 20 000 об./мин.). Применяется: