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Чашеобразная гофрированная щетка Patriot EDGE 813010002 (75 мм, M14)
5.0
2
389 ₽
Чашечные щетки
    Чашеобразная гофрированная щетка Patriot EDGE 813010002 (75 мм, M14)
    Арт. Х1317122164
    5.0
    2
    Чашеобразная гофрированная щетка Patriot EDGE 813010002 (75 мм, M14)

      Чашеобразная гофрированная щетка Patriot EDGE 813010002 (75 мм, M14)

      389 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1317122164
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		6
      Диаметр хвостовика, мм
      		6.35
      Все характеристики
      389 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка чашеобразная EDGE by PATRIOT 813010023 применяется совместно с дрелями, шуруповертами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки диаметром 0.3 мм. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах. Имеет шестигранный хвостовик.