Чашеобразная гофрированная щетка Patriot EDGE 813010002 (75 мм, M14)
Арт. Х1317122164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр, мм
|6
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Диаметр хвостовика, мм
|6.35
- Щетка чашеобразная EDGE by PATRIOT 813010023 применяется совместно с дрелями, шуруповертами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки диаметром 0.3 мм. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах. Имеет шестигранный хвостовик.