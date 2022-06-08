Чашеобразная гофрированная щетка Patriot EDGE 813010002 (75 мм, M14)

Щетка чашеобразная EDGE by PATRIOT 813010023 применяется совместно с дрелями, шуруповертами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки диаметром 0.3 мм. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах. Имеет шестигранный хвостовик.