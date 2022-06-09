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Круглая щетка для дрели Patriot EDGE 813010019 (50 мм, HEX)
5.0
2
171 ₽
Дисковые щетки
    Круглая щетка для дрели Patriot EDGE 813010019 (50 мм, HEX)
    Арт. Х131712366
    5.0
    2
    Круглая щетка для дрели Patriot EDGE 813010019 (50 мм, HEX)

      Круглая щетка для дрели Patriot EDGE 813010019 (50 мм, HEX)

      171 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131712366
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		50
      Диаметр хвостовика, мм
      		6.35
      Толщина проволоки, мм
      		0.3
      Все характеристики
      171 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка круглая EDGE by PATRIOT 813010019 применяется совместно с дрелями, шуруповертами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки диаметром 0.3 мм. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах.