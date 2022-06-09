Круглая щетка для дрели Patriot EDGE 813010021 (75 мм, HEX)
Арт. Х131712368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр, мм
|75
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Количество предметов, шт
|1
- Щетка круглая EDGE by PATRIOT 813010021 применяется совместно с дрелями, шуруповертами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки диаметром 0.3 мм. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах.