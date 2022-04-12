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Щетка-скребок AVS ПЦ3185
5.0
2
Найти аналог
Щётки и скребки
    Щетка-скребок AVS ПЦ3185
    Арт. X13241032
    5.0
    2
    Щетка-скребок AVS ПЦ3185

      Щетка-скребок AVS ПЦ3185

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13241032
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для автомобиля
      Наличие скребка
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка-скребок предназначена для ухода за автомобилем в зимнее время. С помощью щетины легко и просто убирать снег, а скребок помогает убрать наледь со стеклянных поверхностей.

        Преимущества

        • Корпус щетки изготовлен из ударопрочной пластмассы
        • Ручка специальной формы, оснащена скребком для льда 
        • Щетина средней жесткости, не царапает кузов при очистке
        • Стильный и эргономичный дизайн, чтобы снять твердую наледь
        • Надежность
        • Высокая прочность