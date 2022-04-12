Щетка-скребок AVS ПЦ3185
Арт. X13241032
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для автомобиля
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Наличие скребка
|Да
- Щетка-скребок предназначена для ухода за автомобилем в зимнее время. С помощью щетины легко и просто убирать снег, а скребок помогает убрать наледь со стеклянных поверхностей.
Преимущества
- Корпус щетки изготовлен из ударопрочной пластмассы
- Ручка специальной формы, оснащена скребком для льда
- Щетина средней жесткости, не царапает кузов при очистке
- Стильный и эргономичный дизайн, чтобы снять твердую наледь
- Надежность
- Высокая прочность