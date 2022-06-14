Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552915, 415 мм

Преимущества

Долговечность — щетка со скребком изготовлена из морозоустойчивого пластика

Износостойкость — щетина выполнена из прочного синтетического материала, устойчивого к истиранию

Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие, за которое щетку можно подвесить

Комфорт во время эксплуатации — автомобильная щетка весит 147 г, что снижает усталость при длительном использовании

Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552915 длиной 400 мм применяется для чистки автомобиля после снегопада. Щетина средней жесткости не царапает лакокрасочное покрытие кузова, а скребок шириной 100 мм эффективно удаляет наледь со стекол. Щетка-сметка будет полезна автолюбителям.