Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм
Арт. X13241020
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|для автомобиля
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Наличие скребка
|Да
- Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935 длиной 530 мм применяется для чистки автомобиля после снегопада. Щетина средней жесткости не царапает лакокрасочное покрытие кузова, а скребок шириной 100 мм эффективно удаляет наледь со стекол. Щетка-сметка будет полезна автолюбителям.
Преимущества
- Рукоятка выполнена из ударопрочного пластика и оснащена на одном конце резиновым скребком для льда
- Долговечность — щетка со скребком изготовлена из морозоустойчивого пластика
- Износостойкость — щетина выполнена из прочного синтетического материала, устойчивого к истиранию
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие, за которое щетку можно подвесить
- Комфорт во время эксплуатации — автомобильная щетка весит 181 г, что снижает усталость при длительном использовании