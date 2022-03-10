Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм
5.0
2
Найти аналог
Щётки и скребки
    Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм
    Арт. X13241020
    5.0
    2
    Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм
    Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм
    Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм
      Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм
      Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм
      Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм

      Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935, 550 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13241020
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		для автомобиля
      Наличие скребка
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка-сметка для снега со скребком Sparta 552935 длиной 530 мм применяется для чистки автомобиля после снегопада. Щетина средней жесткости не царапает лакокрасочное покрытие кузова, а скребок шириной 100 мм эффективно удаляет наледь со стекол. Щетка-сметка будет полезна автолюбителям.

        Преимущества

        • Рукоятка выполнена из ударопрочного пластика и оснащена на одном конце резиновым скребком для льда
        • Долговечность — щетка со скребком изготовлена из морозоустойчивого пластика
        • Износостойкость — щетина выполнена из прочного синтетического материала, устойчивого к истиранию
        • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие, за которое щетку можно подвесить
        • Комфорт во время эксплуатации — автомобильная щетка весит 181 г, что снижает усталость при длительном использовании