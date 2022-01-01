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Щетка Stels 55299 сметка для снега со скребком
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Щётки и скребки
    Щетка Stels 55299 сметка для снега со скребком
    Арт. X13241018
    Щетка Stels 55299 сметка для снега со скребком

      Щетка Stels 55299 сметка для снега со скребком

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13241018

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Назначение
      		для автомобиля
      Наличие скребка
      		Да
      Телескопическая ручка
      		Нет
      Мягкая ручка
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     STELS (Стелс) 55299 Щетка-сметка для снега со скребком Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях с металлическим основанием. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с поверхности. Мощный скребок с зубьями для дробления льда. Мягкий водосгон для удаления воды и талого снега со стекол. 