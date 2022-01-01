Щетка Stels 55299 сметка для снега со скребком

STELS (Стелс) 55299 Щетка-сметка для снега со скребком Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях с металлическим основанием. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с поверхности. Мощный скребок с зубьями для дробления льда. Мягкий водосгон для удаления воды и талого снега со стекол.