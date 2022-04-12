Щетка моющая вращающаяся Stihl 49005005900 (для RE 107-162)
Арт. X13150460
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|щетка
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Количество предметов, шт
|1
- Вращающаяся моющая щётка 160 мм диаметром и регулируемым наклоном для удаления глубоко въевшихся загрязнений. Приводится во вращение давлением воды. Рекомендуется использовать в сборе с эжекторной трубкой-удлинителем кат. № 49005000303. Совместима с мойками Stihl RE 98 — RE 143 PLUS. Показывает отличные результаты на таких поверхностях, как дорожки из тротуарной плитки, камня, внешние стены и заборы. Изменяемый угол наклона щетки обеспечивает эффективную очистку даже в труднодоступных местах.
Преимущества
- Совместима с мойками Stihl RE 98 — RE 143 PLUS
- Изменяемый угол наклона
- Широкий спектр применений