Щетка моющая вращающаяся Stihl 49005005900 (для RE 107-162)

Преимущества

Совместима с мойками Stihl RE 98 — RE 143 PLUS

Изменяемый угол наклона

Широкий спектр применений

Вращающаяся моющая щётка 160 мм диаметром и регулируемым наклоном для удаления глубоко въевшихся загрязнений. Приводится во вращение давлением воды. Рекомендуется использовать в сборе с эжекторной трубкой-удлинителем кат. № 49005000303. Совместима с мойками Stihl RE 98 — RE 143 PLUS. Показывает отличные результаты на таких поверхностях, как дорожки из тротуарной плитки, камня, внешние стены и заборы. Изменяемый угол наклона щетки обеспечивает эффективную очистку даже в труднодоступных местах.