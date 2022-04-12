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Щетка моющая вращающаяся Stihl 49005005900 (для RE 107-162)
5.0
3
3 295 ₽
Губки и щётки для моек высокого давления
    Щетка моющая вращающаяся Stihl 49005005900 (для RE 107-162)
    Арт. X13150460
    5.0
    3
    Щетка моющая вращающаяся Stihl 49005005900 (для RE 107-162)

      Щетка моющая вращающаяся Stihl 49005005900 (для RE 107-162)

      3 295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X13150460
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		щетка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      3 295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вращающаяся моющая щётка 160 мм диаметром и регулируемым наклоном для удаления глубоко въевшихся загрязнений. Приводится во вращение давлением воды. Рекомендуется использовать в сборе с эжекторной трубкой-удлинителем кат. № 49005000303. Совместима с мойками Stihl RE 98 — RE 143 PLUS. Показывает отличные результаты на таких поверхностях, как дорожки из тротуарной плитки, камня, внешние стены и заборы. Изменяемый угол наклона щетки обеспечивает эффективную очистку даже в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Совместима с мойками Stihl RE 98 — RE 143 PLUS
        • Изменяемый угол наклона
        • Широкий спектр применений