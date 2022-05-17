Угольные щетки Makita CB-203 191953-5 (2 шт.)
Арт. X3871964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Назначение
|для УШМ, для дрелей, для циркулярных пил, для фрезеров, для шуруповертов
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Количество, шт
|2
- Используются щетки Makita 191953-5 только в профессиональном инструменте. При сильных нагрузках щётки отходят от ротора и не пригорают к нему, а так же они легко меняются, так как их износ гораздо выше, чем в любительском электроинструменте. Посредством щетки на коллектор ротора передается ток.