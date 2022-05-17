Угольные щетки Makita CB-203 191953-5 (2 шт.)

Используются щетки Makita 191953-5 только в профессиональном инструменте. При сильных нагрузках щётки отходят от ротора и не пригорают к нему, а так же они легко меняются, так как их износ гораздо выше, чем в любительском электроинструменте. Посредством щетки на коллектор ротора передается ток.