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Угольные щетки Makita CB-203 191953-5 (2 шт.)
5.0
2
396 ₽
Щетки угольные
    Угольные щетки Makita CB-203 191953-5 (2 шт.)
    Арт. X3871964
    5.0
    2
    Угольные щетки Makita CB-203 191953-5 (2 шт.)
    Угольные щетки Makita CB-203 191953-5 (2 шт.)
      Угольные щетки Makita CB-203 191953-5 (2 шт.)
      Угольные щетки Makita CB-203 191953-5 (2 шт.)

      Угольные щетки Makita CB-203 191953-5 (2 шт.)

      396 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X3871964
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Назначение
      		для УШМ, для дрелей, для циркулярных пил, для фрезеров, для шуруповертов
      Количество, шт
      		2
      Все характеристики
      396 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Используются щетки Makita 191953-5 только в профессиональном инструменте. При сильных нагрузках щётки отходят от ротора и не пригорают к нему, а так же они легко меняются, так как их износ гораздо выше, чем в любительском электроинструменте. Посредством щетки на коллектор ротора передается ток.