Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Щетки угольные Makita CB-204 191957-7
Найти аналог
Щетки угольные
    Щетки угольные Makita CB-204 191957-7
    Арт. X38777395
    Щетки угольные Makita CB-204 191957-7
    Щетки угольные Makita CB-204 191957-7
    Щетки угольные Makita CB-204 191957-7
      Щетки угольные Makita CB-204 191957-7
      Щетки угольные Makita CB-204 191957-7
      Щетки угольные Makita CB-204 191957-7

      Щетки угольные Makita CB-204 191957-7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38777395

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Количество, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы