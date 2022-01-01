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Щипцы для обжима и зачистки проводов Jonnesway, V1501
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Клещи для обжима
    Щипцы для обжима и зачистки проводов Jonnesway, V1501
    Арт. jonnesway_5785
    Щипцы для обжима и зачистки проводов Jonnesway, V1501

      Щипцы для обжима и зачистки проводов Jonnesway, V1501

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5785

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Регулировка глубины реза
      		Нет
      Регулировка диаметра реза
      		Нет
      Для коаксиальных кабелей
      		Нет
      Электроизолированный (VDE)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Инструмент, применяющийся для зачистки проводов от изоляции на заданную длину. Срез изоляции происходит за одно движение кисти оператора. В корневой части рукояток расположены приспособления для формовки и обжима контактных клемм. Изделие имеет большой запас прочности, что делает его пригодным для работ при массовом производстве.