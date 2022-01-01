Щипцы для обжима и зачистки проводов Jonnesway, V1501

Инструмент, применяющийся для зачистки проводов от изоляции на заданную длину. Срез изоляции происходит за одно движение кисти оператора. В корневой части рукояток расположены приспособления для формовки и обжима контактных клемм. Изделие имеет большой запас прочности, что делает его пригодным для работ при массовом производстве.