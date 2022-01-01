Щипцы для обжима и зачистки проводов Jonnesway, V1501
Арт. jonnesway_5785
Характеристики
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Производитель
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Регулировка глубины реза
|Нет
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Регулировка диаметра реза
|Нет
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Для коаксиальных кабелей
|Нет
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Электроизолированный (VDE)
|Нет
Инструмент, применяющийся для зачистки проводов от изоляции на заданную длину. Срез изоляции происходит за одно движение кисти оператора. В корневой части рукояток расположены приспособления для формовки и обжима контактных клемм. Изделие имеет большой запас прочности, что делает его пригодным для работ при массовом производстве.