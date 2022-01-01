Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006
Арт. jonnesway_4494
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|230
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006 применяются для монтажа и демонтажа внутренних стопорных колец, подходят для интенсивной и продолжительной эксплуатации. Изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества, что делает их наиболее прочными.
Преимущества
- Снабжены возвратной пружиной
- Удобные ПВХ чехлы рукояток
- Долгий срок службы
- Небольшой вес
- Простота эксплуатации
- Эффективность работы
- Размер 9"
- Диаметр наконечника 2.3 мм