Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006
    Арт. jonnesway_4494
    Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006
    Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006
    Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006
      Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006
      Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006
      Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006

      Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4494

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		230
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006 применяются для монтажа и демонтажа внутренних стопорных колец, подходят для интенсивной и продолжительной эксплуатации. Изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества, что делает их наиболее прочными.

        Преимущества

        • Снабжены возвратной пружиной
        • Удобные ПВХ чехлы рукояток
        • Долгий срок службы
        • Небольшой вес
        • Простота эксплуатации 
        • Эффективность работы
        • Размер 9"
        • Диаметр наконечника 2.3 мм 