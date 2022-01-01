Преимущества

Снабжены возвратной пружиной

Удобные ПВХ чехлы рукояток

Долгий срок службы

Небольшой вес

Простота эксплуатации

Эффективность работы

Размер 9"

Диаметр наконечника 2.3 мм

Щипцы для стопорных колец изогнутые, сжим 9" Jonnesway AG010006 применяются для монтажа и демонтажа внутренних стопорных колец, подходят для интенсивной и продолжительной эксплуатации. Изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества, что делает их наиболее прочными.