Клещи для обжима Gross 17718

Преимущества

Прочный

Имеют широкий диапазон настроек

Универсальный

Полезные

Комплектация

Щипцы

Упаковка

Щипцы для зачистки электропроводов Gross 17718 являются удобным, прочным, многоцелевым инструментом. Со стриппером подготовка проводки станет куда проще и быстрее, что позволит пользователю сосредоточиться на более важных деталях работы. Клещи для снятия изоляции имеют большой спектр настроек: они подойдут для проводов от 0,05 до 8 миллиметров диаметром, а также имеют возможность регулировать длину отрезанного изоляционного материала. Щипцы смогут производить обработку проводов без повреждения внутренних жил. Клещи Gross 17718 купить стоит любому, кто хочет сэкономить время на зачистку электрических проводов и улучшить качество своей работы.