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Клещи для обжима Gross 17718
5.0
1
Найти аналог
Клещи для обжима
    Клещи для обжима Gross 17718
    Арт. Х130733303
    5.0
    1
    Клещи для обжима Gross 17718
    Клещи для обжима Gross 17718
    Клещи для обжима Gross 17718
    Клещи для обжима Gross 17718
    Клещи для обжима Gross 17718
    Клещи для обжима Gross 17718
      Клещи для обжима Gross 17718
      Клещи для обжима Gross 17718
      Клещи для обжима Gross 17718
      Клещи для обжима Gross 17718
      Клещи для обжима Gross 17718
      Клещи для обжима Gross 17718

      Клещи для обжима Gross 17718

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х130733303
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.4
      Габариты, мм
      		210х45х25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щипцы для зачистки электропроводов Gross 17718 являются удобным, прочным, многоцелевым инструментом. Со стриппером подготовка проводки станет куда проще и быстрее, что позволит пользователю сосредоточиться на более важных деталях работы. Клещи для снятия изоляции имеют большой спектр настроек: они подойдут для проводов от 0,05 до 8 миллиметров диаметром, а также имеют возможность регулировать длину отрезанного изоляционного материала. Щипцы смогут производить обработку проводов без повреждения внутренних жил. Клещи Gross 17718 купить стоит любому, кто хочет сэкономить время на зачистку электрических проводов и улучшить качество своей работы.

        Преимущества

        • Прочный
        • Имеют широкий диапазон настроек
        • Универсальный
        • Полезные

        Комплектация

        • Щипцы
        • Упаковка