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Щипцы для зачистки электродов Gross 17721
4.5
2
2 329 ₽
2 850 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Щипцы для зачистки электродов Gross 17721
    Арт. О00000005848
    4.5
    2
    Щипцы для зачистки электродов Gross 17721
    Щипцы для зачистки электродов Gross 17721
    Щипцы для зачистки электродов Gross 17721
      Щипцы для зачистки электродов Gross 17721
      Щипцы для зачистки электродов Gross 17721
      Щипцы для зачистки электродов Gross 17721

      Щипцы для зачистки электродов Gross 17721

      • -521 ₽
      2 329 ₽
      2 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005848
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.44
      Для коаксиальных кабелей
      		Нет
      Все характеристики
      • -521 ₽
      2 329 ₽
      2 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щипцы для зачистки электропроводов 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 8,0 мм GROSS 17721 имеют двухкомпонентные рукоятки (полипропилен и термопластичная резина). Это обеспечивает надежный захват и исключает выскальзывание инструмента из руки во время работы. Ножи для зачистки изготовлены из инструментальной стали и обладают высокой прочностью и износостойкостью. Данная модель предназначена для профессионального использования и оснащена функцией перерезания кабеля до 6 мм² для алюминиевых и медных проводов.

        Преимущества

        • GROSS 17721 работает в большом диапазоне сечений: многожильный (многопроволочный) - 0.5-0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0-8.0 мм², одножильный (однопроволочный) - 1.0/1.5/2.5/4.0/6.0/8.0 мм/кв от 0.5 до 8 мм² (22-8 AWM)
        • Ножи из инструментальной стали устойчивы к износу
        • Авторазжим
        • Прочные двухкомпонентные рукоятки (полипропилен и термопластичная резина)
        • Функция перерезания кабеля для проводов - алюминий, медь до 6 мм²