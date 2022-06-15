Щипцы для зачистки электродов Gross 17721

Преимущества

GROSS 17721 работает в большом диапазоне сечений: многожильный (многопроволочный) - 0.5-0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0-8.0 мм², одножильный (однопроволочный) - 1.0/1.5/2.5/4.0/6.0/8.0 мм/кв от 0.5 до 8 мм² (22-8 AWM)

Ножи из инструментальной стали устойчивы к износу

Авторазжим

Прочные двухкомпонентные рукоятки (полипропилен и термопластичная резина)

Функция перерезания кабеля для проводов - алюминий, медь до 6 мм²

Щипцы для зачистки электропроводов 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 8,0 мм GROSS 17721 имеют двухкомпонентные рукоятки (полипропилен и термопластичная резина). Это обеспечивает надежный захват и исключает выскальзывание инструмента из руки во время работы. Ножи для зачистки изготовлены из инструментальной стали и обладают высокой прочностью и износостойкостью. Данная модель предназначена для профессионального использования и оснащена функцией перерезания кабеля до 6 мм² для алюминиевых и медных проводов.