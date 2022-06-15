Щипцы для зачистки электродов Gross 17721
Арт. О00000005848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.44
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Для коаксиальных кабелей
|Нет
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- Щипцы для зачистки электропроводов 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 8,0 мм GROSS 17721 имеют двухкомпонентные рукоятки (полипропилен и термопластичная резина). Это обеспечивает надежный захват и исключает выскальзывание инструмента из руки во время работы. Ножи для зачистки изготовлены из инструментальной стали и обладают высокой прочностью и износостойкостью. Данная модель предназначена для профессионального использования и оснащена функцией перерезания кабеля до 6 мм² для алюминиевых и медных проводов.
Преимущества
- GROSS 17721 работает в большом диапазоне сечений: многожильный (многопроволочный) - 0.5-0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0-8.0 мм², одножильный (однопроволочный) - 1.0/1.5/2.5/4.0/6.0/8.0 мм/кв от 0.5 до 8 мм² (22-8 AWM)
- Ножи из инструментальной стали устойчивы к износу
- Авторазжим
- Прочные двухкомпонентные рукоятки (полипропилен и термопластичная резина)
- Функция перерезания кабеля для проводов - алюминий, медь до 6 мм²