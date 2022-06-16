Щипцы для стопорных колец Thorvik ERSP180, прямой разжим, 180 мм
Арт. О00000001218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Щипцы для стопорных колец THORVIK ERSP180 прямой разжим 180 мм 52193 - это инструмент для снятия внешних стопорных колец.
Преимущества
- Изделие оснащено рабочей частью с прямым разжимом, которая изготовлена из хром-ванадиевой стали
- Щипцы длиной 180 мм имеют удобные рукоятки