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Щипцы для стопорных колец Thorvik ERSP180, прямой разжим, 180 мм
5.0
2
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец Thorvik ERSP180, прямой разжим, 180 мм
    Арт. О00000001218
    5.0
    2
    Щипцы для стопорных колец Thorvik ERSP180, прямой разжим, 180 мм

      Щипцы для стопорных колец Thorvik ERSP180, прямой разжим, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000001218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щипцы для стопорных колец THORVIK ERSP180 прямой разжим 180 мм 52193 - это инструмент для снятия внешних стопорных колец. 

        Преимущества

        • Изделие оснащено рабочей частью с прямым разжимом, которая изготовлена из хром-ванадиевой стали
        • Щипцы длиной 180 мм имеют удобные рукоятки