Преимущества

Изделие оснащено рабочей частью с прямым разжимом, которая изготовлена из хром-ванадиевой стали

Щипцы длиной 180 мм имеют удобные рукоятки

Щипцы для стопорных колец THORVIK ERSP180 прямой разжим 180 мм 52193 - это инструмент для снятия внешних стопорных колец.