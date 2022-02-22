Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном
5.0
2
Найти аналог
Сварочные шлемы
    Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном
    Арт. 71126
    5.0
    2
    Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном
    Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном
      Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном
      Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном

      Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. 71126
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Спецодежда 2000
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		102x52
      С подачей воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном - предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Корпус маски изготавливается из трудногорючего полипропилена. Наголовное крепление обеспечивает плавное регулирование охвата головы и крепится к корпусу гайко-барашками, которые обеспечивают перемещение и фиксацию корпуса из закрытого положения в открытое и обратно без усилий. Для комфорта на внутренней части крепления наклеивается мягкая клейкая лента.

        Преимущества

        • Маска снабжена реечным наголовным креплением, которое отливается из полиэтилена на литьевых станках
        • Крепление блока светофильтра производится зажимом изнутри откидного блока, быстросъемное без применения инструмента
        • Наличие откидного блока светофильтра дает возможность не поднимать маску при перерывах в работе