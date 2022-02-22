Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном
Арт. 71126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|102x52
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С подачей воздуха
|Нет
- Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном - предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Корпус маски изготавливается из трудногорючего полипропилена. Наголовное крепление обеспечивает плавное регулирование охвата головы и крепится к корпусу гайко-барашками, которые обеспечивают перемещение и фиксацию корпуса из закрытого положения в открытое и обратно без усилий. Для комфорта на внутренней части крепления наклеивается мягкая клейкая лента.
Преимущества
- Маска снабжена реечным наголовным креплением, которое отливается из полиэтилена на литьевых станках
- Крепление блока светофильтра производится зажимом изнутри откидного блока, быстросъемное без применения инструмента
- Наличие откидного блока светофильтра дает возможность не поднимать маску при перерывах в работе