Преимущества

Маска сварщика НН-С-702 с откидным экраном - предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Корпус маски изготавливается из трудногорючего полипропилена. Наголовное крепление обеспечивает плавное регулирование охвата головы и крепится к корпусу гайко-барашками, которые обеспечивают перемещение и фиксацию корпуса из закрытого положения в открытое и обратно без усилий. Для комфорта на внутренней части крепления наклеивается мягкая клейкая лента.