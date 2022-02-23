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Сварочный шлем Росомз HH12 Crystaline Standart 51805
5.0
2
Найти аналог
Сварочные маски хамелеон
    Сварочный шлем Росомз HH12 Crystaline Standart 51805
    Арт. Х15425
    5.0
    2
    Сварочный шлем Росомз HH12 Crystaline Standart 51805
    Сварочный шлем Росомз HH12 Crystaline Standart 51805
      Сварочный шлем Росомз HH12 Crystaline Standart 51805
      Сварочный шлем Росомз HH12 Crystaline Standart 51805

      Сварочный шлем Росомз HH12 Crystaline Standart 51805

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15425
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		100x49
      С подачей воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щиток сварщика НН12 CRYSTALINE® STANDART разработан специально для профессиональных сварщиков, работа которых требует применения высокотехнологичной продукции. Предназначен для всех сварочных процессов в тяжёлых условиях. Корпус из непрогораемого, устойчивого к высоким и низким температурам, ударным воздействиям материала SUPER TermotreK®. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера, мягким обтюратором. Ручная регулировка степени затемнения. Используется при проведении продолжительных профессиональных сварочных работ, обеспечивает эффективную защиту глаз и лица от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.

        Преимущества

        • Регулировка времени задержки осветления обеспечивает защиту глаз от остаточного излучения сварочного шва
        • Восьмиступенчатая регулировка чувствительности оптических датчиков от минимальной (сварка вблизи другого сварочного поста, изменяющиеся условия освещения) до максимальной (скрытая дуга, сварка при малых токах) позволяет охватить весь спектр сварочных работ
        • Внешняя регулировка затемнения в пределах изменения градационного шифра светофильтра от 9 до 13 позволяет сварщику установить оптимальное затемнение не прерывая работы и не снимая защитных перчаток
        • Светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, пыли и царапин снаружи панорамным покровным стеклом, от пыли, царапин и запотевания изнутри - подложкой Эталон (материал покровного стекла и подложки - поликарбонат, оптический класс 1)