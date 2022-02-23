Сварочный шлем Росомз HH12 Crystaline Standart 51805
Арт. Х15425
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты экрана, мм
|100x49
|
С подачей воздуха
|Нет
- Щиток сварщика НН12 CRYSTALINE® STANDART разработан специально для профессиональных сварщиков, работа которых требует применения высокотехнологичной продукции. Предназначен для всех сварочных процессов в тяжёлых условиях. Корпус из непрогораемого, устойчивого к высоким и низким температурам, ударным воздействиям материала SUPER TermotreK®. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера, мягким обтюратором. Ручная регулировка степени затемнения. Используется при проведении продолжительных профессиональных сварочных работ, обеспечивает эффективную защиту глаз и лица от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.
Преимущества
- Регулировка времени задержки осветления обеспечивает защиту глаз от остаточного излучения сварочного шва
- Восьмиступенчатая регулировка чувствительности оптических датчиков от минимальной (сварка вблизи другого сварочного поста, изменяющиеся условия освещения) до максимальной (скрытая дуга, сварка при малых токах) позволяет охватить весь спектр сварочных работ
- Внешняя регулировка затемнения в пределах изменения градационного шифра светофильтра от 9 до 13 позволяет сварщику установить оптимальное затемнение не прерывая работы и не снимая защитных перчаток
- Светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, пыли и царапин снаружи панорамным покровным стеклом, от пыли, царапин и запотевания изнутри - подложкой Эталон (материал покровного стекла и подложки - поликарбонат, оптический класс 1)