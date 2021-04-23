Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764
Арт. Х15411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|110x90
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С подачей воздуха
|Нет
- Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764 имеет плавную регулировку охвата головы (RAPID), что гарантирует надежную фиксацию изделия на голове пользователя. Применяется на открытых площадках и в помещениях для выполнения широкого спектра задач, где требуется применение электросварки. С данным изделием голова, лицо, шея и верхняя часть груди защищены на 100% от вредного излучения, брызг расплавленного металла и искр.
Преимущества
- Корпус FavoriT из термостойкого материала Termotrek
- Размер видимой области 110x90мм
- Откидной блок светофильтра, который фиксируется в двух положениях "вверх-вниз"
- Светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 10, защищен снаружи поликарбонатным стеклом с внутренней стороны поликарбонатной подложкой
- Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой
- Мягкий обтюратор
- Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента