Преимущества

Корпус FavoriT из термостойкого материала Termotrek

Размер видимой области 110x90мм

Откидной блок светофильтра, который фиксируется в двух положениях "вверх-вниз"

Светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 10, защищен снаружи поликарбонатным стеклом с внутренней стороны поликарбонатной подложкой

Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой

Мягкий обтюратор

Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента

Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764 имеет плавную регулировку охвата головы (RAPID), что гарантирует надежную фиксацию изделия на голове пользователя. Применяется на открытых площадках и в помещениях для выполнения широкого спектра задач, где требуется применение электросварки. С данным изделием голова, лицо, шея и верхняя часть груди защищены на 100% от вредного излучения, брызг расплавленного металла и искр.