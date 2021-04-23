Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764
5.0
1
590 ₽
Сварочные шлемы
    Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764
    Арт. Х15411
    5.0
    1
    Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764
    Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764
      Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764
      Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764

      Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764

      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х15411
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		110x90
      С подачей воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика Росомз НН7 PREMIER FavoriT 2 (10) 50764 имеет плавную регулировку охвата головы (RAPID), что гарантирует надежную фиксацию изделия на голове пользователя. Применяется на открытых площадках и в помещениях для выполнения широкого спектра задач, где требуется применение электросварки. С данным изделием голова, лицо, шея и верхняя часть груди защищены на 100% от вредного излучения, брызг расплавленного металла и искр.

        Преимущества

        • Корпус FavoriT из термостойкого материала Termotrek
        • Размер видимой области 110x90мм
        • Откидной блок светофильтра, который фиксируется в двух положениях "вверх-вниз"
        • Светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 10, защищен снаружи поликарбонатным стеклом с внутренней стороны поликарбонатной подложкой
        • Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой
        • Мягкий обтюратор
        • Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента