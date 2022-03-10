Преимущества

Корпус FavoriT из термостойкого материала Termotrek

Откидной блок светофильтра фиксируется в двух положениях "вверх-вниз"

Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера

Светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 11, защищен снаружи поликарбонатным стеклом с внутренней стороны поликарбонатной подложкой

Мягкий обтюратор

Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента



Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765 помогает бороться с воздействием вредных UV-лучей при сварочных работах, уберегает голову, лицо и шею от брызг расплавленного металла и искр. Щиток можно отрегулировать по размеру в затылочной части. Блок светофильтра фиксируется в двух положениях (вверх-вниз). Это позволяет выполнять другие виды работ, например, зачистку швов, не ограничивая обзора и повышая при этом производительность труда.