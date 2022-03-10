Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765
Арт. Х15424
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|110х90
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Режим работы
|полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765 помогает бороться с воздействием вредных UV-лучей при сварочных работах, уберегает голову, лицо и шею от брызг расплавленного металла и искр. Щиток можно отрегулировать по размеру в затылочной части. Блок светофильтра фиксируется в двух положениях (вверх-вниз). Это позволяет выполнять другие виды работ, например, зачистку швов, не ограничивая обзора и повышая при этом производительность труда.
Преимущества
- Корпус FavoriT из термостойкого материала Termotrek
- Откидной блок светофильтра фиксируется в двух положениях "вверх-вниз"
- Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера
- Светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 11, защищен снаружи поликарбонатным стеклом с внутренней стороны поликарбонатной подложкой
- Мягкий обтюратор
- Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента