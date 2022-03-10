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Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765
4.5
2
640 ₽
Сварочные шлемы
    Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765
    Арт. Х15424
    4.5
    2
    Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765

      Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765

      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15424
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		110х90
      Режим работы
      		полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика Росомз НН-7 PREMIER FavoriT 2 (11) 50765 помогает бороться с воздействием вредных UV-лучей при сварочных работах, уберегает голову, лицо и шею от брызг расплавленного металла и искр. Щиток можно отрегулировать по размеру в затылочной части. Блок светофильтра фиксируется в двух положениях (вверх-вниз). Это позволяет выполнять другие виды работ, например, зачистку швов, не ограничивая обзора и повышая при этом производительность труда.

        Преимущества

        • Корпус FavoriT из термостойкого материала Termotrek
        • Откидной блок светофильтра фиксируется в двух положениях "вверх-вниз"
        • Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера
        • Светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 11, защищен снаружи поликарбонатным стеклом с внутренней стороны поликарбонатной подложкой
        • Мягкий обтюратор
        • Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента