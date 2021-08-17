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Защитный щиток Росомз НБТ2 Сфера ВИЗИОН 425540
5.0
1
370 ₽
Щитки и каски
    Защитный щиток Росомз НБТ2 Сфера ВИЗИОН 425540
    Арт. О00000005904
    5.0
    1
    Защитный щиток Росомз НБТ2 Сфера ВИЗИОН 425540
    Защитный щиток Росомз НБТ2 Сфера ВИЗИОН 425540
      Защитный щиток Росомз НБТ2 Сфера ВИЗИОН 425540
      Защитный щиток Росомз НБТ2 Сфера ВИЗИОН 425540

      Защитный щиток Росомз НБТ2 Сфера ВИЗИОН 425540

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000005904
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		щиток
      Крепление
      		на голове
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитный лицевой щиток РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН 423130 предназначен для защиты лица, шеи и верхней части груди от твердых частиц, а также искр и брызг неразъедающих жидкостей. Экран удлиненной формы изготовлен из ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Козырек выполнен из легкого материала CRAFTER, он имеет увеличенный размер, что позволяет наносить логотип. Фиксация щитка происходит, благодаря наголовному креплению с мягким обтюратором, который позволяет регулировать размер. Диапазон рабочих t°C: от -20°C до +90°C.