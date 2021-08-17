Защитный щиток Росомз НБТ2 Сфера ВИЗИОН 425540

Защитный лицевой щиток РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН 423130 предназначен для защиты лица, шеи и верхней части груди от твердых частиц, а также искр и брызг неразъедающих жидкостей. Экран удлиненной формы изготовлен из ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Козырек выполнен из легкого материала CRAFTER, он имеет увеличенный размер, что позволяет наносить логотип. Фиксация щитка происходит, благодаря наголовному креплению с мягким обтюратором, который позволяет регулировать размер. Диапазон рабочих t°C: от -20°C до +90°C.