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Защитный лицевой щиток Росомз ВИЗИОН-ТИТАН
5.0
3
Найти аналог
Щитки и каски
    Защитный лицевой щиток Росомз ВИЗИОН-ТИТАН
    Арт. Х15633
    5.0
    3
    Защитный лицевой щиток Росомз ВИЗИОН-ТИТАН
    Защитный лицевой щиток Росомз ВИЗИОН-ТИТАН
    Защитный лицевой щиток Росомз ВИЗИОН-ТИТАН
      Защитный лицевой щиток Росомз ВИЗИОН-ТИТАН
      Защитный лицевой щиток Росомз ВИЗИОН-ТИТАН
      Защитный лицевой щиток Росомз ВИЗИОН-ТИТАН

      Защитный лицевой щиток Росомз ВИЗИОН-ТИТАН

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15633
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		каска
      Крепление
      		на каске
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Защитный лицевой щиток с креплением на каске РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TITAN 04390 уберегает лицо и голову работника от воздействия мелких твердых частиц (до 15 Дж), а также защищает от брызг расплавленного металла при работе у промышленных печей, высокой температуры. Снижает интенсивность теплового излучения на 30-50 %.Экран толщиной 2 мм выполнен из прочного материала - поликарбоната.