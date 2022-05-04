Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
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Щупы Зубр Мастер 4325 h20 z01 будут невероятно полезны для ремонта автомобилей. С помощью этого набора из двадцати пластин с шагом в пять сотых миллиметра можно обнаружить и определить величину зазора между двумя плоскостями. Изготовлены щупы из инструментальной стали, крепкой и износостойкой, что дает возможность не беспокоиться об условиях хранения и позволяет использовать щупы долгие годы. Зубр 4325 h20 z01 купить стоит не только мастеру автосервиса, но и каждому автолюбителю ради ухода за своим транспортным средством и своевременной проверки его внешнего устройства.
Преимущества щупов для автомобиля Зубр 4325 h20 z01:
- Высококачественная сталь;
- Полная комплектация;
- Диапазон измерения от 0,05 мм до 1,0 мм;
- Износостойкость;
- Компактность;
- Универсальность для любого транспорта.
Комплектация:
- Набор щупов;
- Упаковка.