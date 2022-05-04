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Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
5.0
2
370 ₽
Ручной инструмент для шиномонтажа
    Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
    Арт. Х1308414
    5.0
    2
    Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
    Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
    Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
    Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
      Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
      Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
      Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.
      Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.

      Щупы автомобильные Зубр 4325-H20_z01, 0.05-1.00мм, 20 шт.

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308414
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Тип
      		щуп
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Щупы Зубр Мастер 4325 h20 z01 будут невероятно полезны для ремонта автомобилей. С помощью этого набора из двадцати пластин с шагом в пять сотых миллиметра можно обнаружить и определить величину зазора между двумя плоскостями. Изготовлены щупы из инструментальной стали, крепкой и износостойкой, что дает возможность не беспокоиться об условиях хранения и позволяет использовать щупы долгие годы. Зубр 4325 h20 z01 купить стоит не только мастеру автосервиса, но и каждому автолюбителю ради ухода за своим транспортным средством и своевременной проверки его внешнего устройства.

        Преимущества щупов для автомобиля Зубр 4325 h20 z01:

        • Высококачественная сталь;
        • Полная комплектация;
        • Диапазон измерения от 0,05 мм до 1,0 мм;
        • Износостойкость;
        • Компактность;
        • Универсальность для любого транспорта.

        Комплектация:

        • Набор щупов;
        • Упаковка.