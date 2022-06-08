Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм

Преимущества

Данное изделие применяется для создания отверстий в плотных материалах, таких как: кожа, резина, картон, мягкий пластик и т. д.

Шило удобно располагается в руке пользователя благодаря эргономичной форме захватной части

Хозяйственное круглое шило 6х100мм MATRIX 11759 подходит для бытового и профессионального использования. Представляет собой сочетание маслобензостойкой рукоятки и жала из нержавеющей стали, которые надежно соединены между собой.