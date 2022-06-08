Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм
Арт. X10193369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Хозяйственное круглое шило 6х100мм MATRIX 11759 подходит для бытового и профессионального использования. Представляет собой сочетание маслобензостойкой рукоятки и жала из нержавеющей стали, которые надежно соединены между собой.
Преимущества
- Данное изделие применяется для создания отверстий в плотных материалах, таких как: кожа, резина, картон, мягкий пластик и т. д.
- Шило удобно располагается в руке пользователя благодаря эргономичной форме захватной части