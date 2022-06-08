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Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм
5.0
2
150 ₽
Шила
    Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм
    Арт. X10193369
    5.0
    2
    Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм
    Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм
    Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм
      Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм
      Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм
      Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм

      Хозяйственное шило Matrix 11759 круглое, 6x100 мм

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10193369
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хозяйственное круглое шило 6х100мм MATRIX 11759 подходит для бытового и профессионального использования. Представляет собой сочетание маслобензостойкой рукоятки и жала из нержавеющей стали, которые надежно соединены между собой.

        Преимущества

        • Данное изделие применяется для создания отверстий в плотных материалах, таких как: кожа, резина, картон, мягкий пластик и т. д.
        • Шило удобно располагается в руке пользователя благодаря эргономичной форме захватной части