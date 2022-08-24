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Шина Carlton 18" 0,325" 1,5 18-01W-K272-PT
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Carlton 18" 0,325" 1,5 18-01W-K272-PT
    Арт. X1881093
    5.0
    1
    Шина Carlton 18" 0,325" 1,5 18-01W-K272-PT

      Шина Carlton 18" 0,325" 1,5 18-01W-K272-PT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881093
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Carlton
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Торговая марка Carlton имеет мировую известность благодаря своей продукции – это аксессуары для цепных пил и харвестеров, спецодежда для лесников, принадлежности для бензокос и триммеров. Забота о своих клиентах и качество продукции, которое предлагает Carlton, остается традиционно высоким вот уже более 50 лет. Шина Carlton 18-01W-K272-PT - полупрофессиональная, серии SEMI-PRO TIP™, предназначенная для нерегулярных работ, но с серьезными нагрузками.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Надежность