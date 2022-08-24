Шина Carlton 18" 0,325" 1,5 18-01W-K272-PT

Торговая марка Carlton имеет мировую известность благодаря своей продукции – это аксессуары для цепных пил и харвестеров, спецодежда для лесников, принадлежности для бензокос и триммеров. Забота о своих клиентах и качество продукции, которое предлагает Carlton, остается традиционно высоким вот уже более 50 лет. Шина Carlton 18-01W-K272-PT - полупрофессиональная, серии SEMI-PRO TIP™, предназначенная для нерегулярных работ, но с серьезными нагрузками.

Преимущества