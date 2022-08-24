Шина Champion 15"-PM-64 зв.0,325-1,5-64 952923

Преимущества

Изготовлен из высокопрочного материала

Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.

Шина CHAMPION 952923 предназначена для бензопил Champion 255; Husqarna 137, 142, 55, 339, 240, 242, 235, 340, 345, 350, 353, 357, 359, 455, Е1400, Е1600; Oleo-Mac-Olympik 938, 941, 945, 950, 956; Partner 360, 410, 460, 540; Homelite 250, 252, 30, 150; Mcculloch ProMac 46ll; Efco 138, 141, 142, 146, 151, 156, 147, 152, 165. Является направляющей для пильной цепи. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии. При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Его снижение ниже критического уровня делает шину непригодной для использования.Аналог по каталогу OREGON 150SLBK095.