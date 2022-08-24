Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шина Champion 15"-PM-64 зв.0,325-1,5-64 952923
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Champion 15"-PM-64 зв.0,325-1,5-64 952923
    Арт. X1881087
    5.0
    1
    Шина Champion 15"-PM-64 зв.0,325-1,5-64 952923

      Шина Champion 15"-PM-64 зв.0,325-1,5-64 952923

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881087
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина CHAMPION 952923 предназначена для бензопил Champion 255; Husqarna 137, 142, 55, 339, 240, 242, 235, 340, 345, 350, 353, 357, 359, 455, Е1400, Е1600; Oleo-Mac-Olympik 938, 941, 945, 950, 956; Partner 360, 410, 460, 540; Homelite 250, 252, 30, 150; Mcculloch ProMac 46ll; Efco 138, 141, 142, 146, 151, 156, 147, 152, 165. Является направляющей для пильной цепи. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии. При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании.  Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Его снижение ниже критического уровня делает шину непригодной для использования.
        Аналог по каталогу OREGON 150SLBK095.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокопрочного материала
        • Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.