Шина Husqvarna 5310242-73 (16", 3/8")

Шина Husqvarna 5310242-73 используется в работе с цепными пилами. Специальное эпоксидное покрытие защищает пильные шины от коррозии и царапин. Шина служит направляющей для цепи, имеет специальный паз, по которому цепь скользит. Необходимо следить за уровнем масла для смазки цепи, без которого шина быстро станет непригодной для работы.