Шина Husqvarna 5310242-73 (16", 3/8")
Арт. X1881081
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Длина шины, дюйм
|16
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Шина Husqvarna 5310242-73 используется в работе с цепными пилами. Специальное эпоксидное покрытие защищает пильные шины от коррозии и царапин. Шина служит направляющей для цепи, имеет специальный паз, по которому цепь скользит. Необходимо следить за уровнем масла для смазки цепи, без которого шина быстро станет непригодной для работы.