Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шина Husqvarna 5310242-73 (16", 3/8")
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Husqvarna 5310242-73 (16", 3/8")
    Арт. X1881081
    5.0
    1
    Шина Husqvarna 5310242-73 (16", 3/8")

      Шина Husqvarna 5310242-73 (16", 3/8")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881081
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина шины, дюйм
      		16
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина Husqvarna 5310242-73 используется в работе с цепными пилами. Специальное эпоксидное покрытие защищает пильные шины от коррозии и царапин. Шина служит направляющей для цепи, имеет специальный паз, по которому цепь скользит. Необходимо следить за уровнем масла для смазки цепи, без которого шина быстро станет непригодной для работы.