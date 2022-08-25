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Шина HUSQVARNA 5089121-64 15".325" 40261
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина HUSQVARNA 5089121-64 15".325" 40261
    Арт. X188228
    5.0
    1
    Шина HUSQVARNA 5089121-64 15".325" 40261

      Шина HUSQVARNA 5089121-64 15".325" 40261

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X188228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина Husqvarna 5089121-64 для бензопил 135/140/135 e-series/140 e-series, 240 e-series,435/435 e-series/440, 450 e-series/445/445 e-series, 353/346 XP/550 XP/545, 55/455 Rancher/455 e-series Rancher,357 XP/359. Является направляющей для пильной цепи. Она изготовлена из высокопрочной сварной стали, ламинирована, с ведомой звездочкой, не подвержена коррозии. При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.

        Преимущества

        • Изготовлена из высокопрочной сварной стали
        • Износостойкость