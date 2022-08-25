Шина HUSQVARNA 5089121-64 15".325" 40261

Преимущества

Изготовлена из высокопрочной сварной стали

Износостойкость

Шина Husqvarna 5089121-64 для бензопил 135/140/135 e-series/140 e-series, 240 e-series,435/435 e-series/440, 450 e-series/445/445 e-series, 353/346 XP/550 XP/545, 55/455 Rancher/455 e-series Rancher,357 XP/359. Является направляющей для пильной цепи. Она изготовлена из высокопрочной сварной стали, ламинирована, с ведомой звездочкой, не подвержена коррозии. При соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.