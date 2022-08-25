Преимущества

Шина имеет звездочку, расположенную на конце шины.

Высокая надежность

Шина Makita 442030611 подходит для работы с электропилами Макита UC3010; UC 3020. Шина является необходимой частью бензопилы. Служит остовом и направляющей для цепи, которая скользит по специальному пазу в торце шины. Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Снижение уровня масла ниже критического делает шину непригодной для использования. Предназначена для уменьшения трения, уменьшения нагрузки на двигатель, уменьшения износа цепи. Смазывается отдельно от цепи.