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Шина Makita 442030611
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Makita 442030611
    Арт. X1881069
    5.0
    1
    Шина Makita 442030611

      Шина Makita 442030611

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881069
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина Makita 442030611 подходит для работы с электропилами Макита UC3010; UC 3020. Шина является необходимой частью бензопилы. Служит остовом и направляющей для цепи, которая скользит по специальному пазу в торце шины. Важно следить за уровнем масла для смазки цепи. Снижение уровня масла ниже критического делает шину непригодной для использования. Предназначена для уменьшения трения, уменьшения нагрузки на двигатель, уменьшения износа цепи. Смазывается отдельно от цепи.

        Преимущества

        • Шина имеет звездочку, расположенную на конце шины. 
        • Высокая надежность