Шина для бензопилы Oregon PRO-AM 140SXEA074 (14", 1,3 мм)

Шина PRO-AM А074 Oregon 140SXEA074 подходит для легких профессиональных бензопил с длиной направляющей от 12" до 16" (30-40 см). Необходимы для лесоводов при подрезке деревьев. Высокопроизводительная шина имеет пониженную отдачу. Оснащена встроенным механизмом натяжения цепи INTENZ. Предназначена только для цепей 91. Тонкий контур способствует маневренности. Выполнена из кремнистой стали, обладает большой прочностью, мало весит.