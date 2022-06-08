Шина для бензопилы Oregon Double Guard 140SDEA074 (14", 1,3 мм, 50 звеньев)
Арт. X1881086
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Шина Double Guard А074 Oregon 140SDEA074 подходит для непрофессиональных электро- и бензопил с рабочим объемом двигателя до 35 см3. Конечная часть шины имеет небольшой радиус, обеспечивающий малую отдачу и комфорт работы. Симметричный контур и легкий вес способствуют маневренности и долгому периоду эксплуатации. Направляющая шина оснащена зубчатой рейкой, ведущей шестерней и запатентованным механизмом натяжения цепи с устройством блокировки.