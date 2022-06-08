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Шина для бензопилы Oregon Double Guard 140SDEA074 (14", 1,3 мм, 50 звеньев)
5.0
2
1 020 ₽
Шины для бензопил
    Шина для бензопилы Oregon Double Guard 140SDEA074 (14", 1,3 мм, 50 звеньев)
    Арт. X1881086
    5.0
    2
    Шина для бензопилы Oregon Double Guard 140SDEA074 (14", 1,3 мм, 50 звеньев)

      Шина для бензопилы Oregon Double Guard 140SDEA074 (14", 1,3 мм, 50 звеньев)

      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1881086
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина Double Guard А074 Oregon 140SDEA074 подходит для непрофессиональных электро- и бензопил с рабочим объемом двигателя до 35 см3. Конечная часть шины имеет небольшой радиус, обеспечивающий малую отдачу и комфорт работы. Симметричный контур и легкий вес способствуют маневренности и долгому периоду эксплуатации. Направляющая шина оснащена зубчатой рейкой, ведущей шестерней и запатентованным механизмом натяжения цепи с устройством блокировки.