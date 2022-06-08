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Шина для бензопилы Oregon Pro-Am 150MLBK095 (15", 1,3 мм)
5.0
2
1 230 ₽
Шины для бензопил
    Шина для бензопилы Oregon Pro-Am 150MLBK095 (15", 1,3 мм)
    Арт. X1881060
    5.0
    2
    Шина для бензопилы Oregon Pro-Am 150MLBK095 (15", 1,3 мм)

      Шина для бензопилы Oregon Pro-Am 150MLBK095 (15", 1,3 мм)

      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1881060
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина Pro-Am K095 Oregon 150MLBK095 подходит для пил с объемом двигателя от 38 до 58 см3, с длиной направляющей шины от 11" до 20" (28-50 см) и шагом 0.325". Предназначена для профессионального использования с цепями Micro-Lite. Многослойная шина имеет тонкий контур и узкие боковины, что способствует хорошей маневренности. Устройство оснащено системой LUBRI-DAM, благодаря которой масло долго остается на направляющей и на цепи.