Шина Oregon 150MPBK095 05051 (325", 1,3 мм, 64 звеньев)

Шина Pro-Am K095 Oregon 150MLBK095 подходит для пил с объемом двигателя от 38 до 58 см3, с длиной направляющей шины от 11" до 20" (28-50 см) и шагом 0.325". Предназначена для профессионального использования с цепями Micro-Lite. Многослойная шина имеет тонкий контур и узкие боковины, что способствует хорошей маневренности. Устройство оснащено системой LUBRI-DAM, благодаря которой масло долго остается на направляющей и на цепи.