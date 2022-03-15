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Шина Oregon 150MPBK095 05051 (325", 1,3 мм, 64 звеньев)
5.0
2
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Шины для бензопил
    Шина Oregon 150MPBK095 05051 (325", 1,3 мм, 64 звеньев)
    Арт. X3873832
    5.0
    2
    Шина Oregon 150MPBK095 05051 (325", 1,3 мм, 64 звеньев)

      Шина Oregon 150MPBK095 05051 (325", 1,3 мм, 64 звеньев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873832
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина Pro-Am K095 Oregon 150MLBK095 подходит для пил с объемом двигателя от 38 до 58 см3, с длиной направляющей шины от 11" до 20" (28-50 см) и шагом 0.325". Предназначена для профессионального использования с цепями Micro-Lite. Многослойная шина имеет тонкий контур и узкие боковины, что способствует хорошей маневренности. Устройство оснащено системой LUBRI-DAM, благодаря которой масло долго остается на направляющей и на цепи.