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Шина Oregon 160SLHD009 3/8" 1.3 60зв. *06624*
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Шины для бензопил
    Шина Oregon 160SLHD009 3/8" 1.3 60зв. *06624*
    Арт. X3875165
    Шина Oregon 160SLHD009 3/8" 1.3 60зв. *06624*

      Шина Oregon 160SLHD009 3/8" 1.3 60зв. *06624*

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875165

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина Double Guard А095 Oregon 160SDEA095 подходит для непрофессиональных электро- и бензопил с рабочим объемом двигателя до 35 см3. Конечная часть шины имеет небольшой радиус, обеспечивающий малую отдачу и комфорт работы. Симметричный контур и легкий вес способствуют маневренности и долгому периоду эксплуатации. Направляющая шина оснащена зубчатой рейкой, ведущей шестерней и запатентованным механизмом натяжения цепи с устройством блокировки

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы