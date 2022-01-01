Шина Oregon 160SLHD009 3/8" 1.3 60зв. *06624*
Арт. X3875165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.3
- Шина Double Guard А095 Oregon 160SDEA095 подходит для непрофессиональных электро- и бензопил с рабочим объемом двигателя до 35 см3. Конечная часть шины имеет небольшой радиус, обеспечивающий малую отдачу и комфорт работы. Симметричный контур и легкий вес способствуют маневренности и долгому периоду эксплуатации. Направляющая шина оснащена зубчатой рейкой, ведущей шестерней и запатентованным механизмом натяжения цепи с устройством блокировки
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы