Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шина OREGON 183SLHD025 18IN PROLITE
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина OREGON 183SLHD025 18IN PROLITE
    Арт. X1881085
    5.0
    1
    Шина OREGON 183SLHD025 18IN PROLITE

      Шина OREGON 183SLHD025 18IN PROLITE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881085
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина PROLITE D025 Oregon 183SLHD025 подходит для высокоскоростных профессиональных пил с рабочим объемом двигателей от 35 до 65 см3 при работе в тяжелых условиях. Применяется при распиле дров, в бумажной промышленности и на ферме. Оснащена сменной звездочкой, что позволяет экономить средства на ремонте без покупки новой. Система Lubri-Dam способствует сохранению смазки на направляющей и на цепи и вытеканию масла. Имеет отличную маневренность благодаря небольшому весу и тонкому контуру.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость