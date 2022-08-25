Шина OREGON 183SLHD025 18IN PROLITE

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Шина PROLITE D025 Oregon 183SLHD025 подходит для высокоскоростных профессиональных пил с рабочим объемом двигателей от 35 до 65 см3 при работе в тяжелых условиях. Применяется при распиле дров, в бумажной промышленности и на ферме. Оснащена сменной звездочкой, что позволяет экономить средства на ремонте без покупки новой. Система Lubri-Dam способствует сохранению смазки на направляющей и на цепи и вытеканию масла. Имеет отличную маневренность благодаря небольшому весу и тонкому контуру.