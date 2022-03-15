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Шина Oregon 188RNDD009 03940 (3/8", 1,5 мм, 68 звеньев)
5.0
2
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Шины для бензопил
    Шина Oregon 188RNDD009 03940 (3/8", 1,5 мм, 68 звеньев)
    Арт. X3873173
    5.0
    2
    Шина Oregon 188RNDD009 03940 (3/8", 1,5 мм, 68 звеньев)

      Шина Oregon 188RNDD009 03940 (3/8", 1,5 мм, 68 звеньев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873173
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина PRO-AM D009 Oregon 188SFHD009 подходит для непрофессиональных небольших пил с маленькими цепями с размером звеньев 0,325" или 3/8". Имеет небольшую отдачу благодаря малому радиусу головки шины. Специальная функция Lubri-dam позволяет дольше сохранять масло на шине и цепи, предотвращая его вытекание. Оснащена тонким контуром и имеет небольшой вес. Прослужит долгий срок эксплуатации.