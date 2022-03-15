Шина Oregon 188RNDD009 03940 (3/8", 1,5 мм, 68 звеньев)
Арт. X3873173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45
- Шина PRO-AM D009 Oregon 188SFHD009 подходит для непрофессиональных небольших пил с маленькими цепями с размером звеньев 0,325" или 3/8". Имеет небольшую отдачу благодаря малому радиусу головки шины. Специальная функция Lubri-dam позволяет дольше сохранять масло на шине и цепи, предотвращая его вытекание. Оснащена тонким контуром и имеет небольшой вес. Прослужит долгий срок эксплуатации.