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Шина Oregon 203SLFM015 06547 (404", 1,6 мм, 64 звена)
5.0
2
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Oregon 203SLFM015 06547 (404", 1,6 мм, 64 звена)
    Арт. X3875087
    5.0
    2
    Шина Oregon 203SLFM015 06547 (404", 1,6 мм, 64 звена)

      Шина Oregon 203SLFM015 06547 (404", 1,6 мм, 64 звена)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875087
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		20
      Длина шины, см
      		51
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина POWER MATCH M015 Oregon 203RNFM015 подходит для профессиональных пил с рабочим объемом двигателя от 40 см3. Оснащена системой LUBRI-DAM, благодаря которой масло долго остается на направляющей и на цепи. Носовая часть шины является сменной и легко фиксируется одной заклепкой, именно на нее приходится большая часть нагрузки. Отверстия для смазки LUBRI-JET предотвращают засорение.