Шина Oregon 203SLFM015 06547 (404", 1,6 мм, 64 звена)
Арт. X3875087
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Длина шины, дюйм
|20
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Длина шины, см
|51
- Шина POWER MATCH M015 Oregon 203RNFM015 подходит для профессиональных пил с рабочим объемом двигателя от 40 см3. Оснащена системой LUBRI-DAM, благодаря которой масло долго остается на направляющей и на цепи. Носовая часть шины является сменной и легко фиксируется одной заклепкой, именно на нее приходится большая часть нагрузки. Отверстия для смазки LUBRI-JET предотвращают засорение.