Шина Oregon 203SLFM015 06547 (404", 1,6 мм, 64 звена)

Шина POWER MATCH M015 Oregon 203RNFM015 подходит для профессиональных пил с рабочим объемом двигателя от 40 см3. Оснащена системой LUBRI-DAM, благодаря которой масло долго остается на направляющей и на цепи. Носовая часть шины является сменной и легко фиксируется одной заклепкой, именно на нее приходится большая часть нагрузки. Отверстия для смазки LUBRI-JET предотвращают засорение.