Шина OREGON 208SLHD009 3/8" 1.5 72зв. 06097

Преимущества

Высокое качество

Оснащена сменной звездочкой

Шина PROLITE D009 Oregon 208SLHD009 подходит для высокоскоростных профессиональных пил с рабочим объемом двигателей от 35 до 65 смпри работе в тяжелых условиях. Применяется при распиле дров, в бумажной промышленности и на ферме. Оснащена сменной звездочкой, что позволяет экономить средства на ремонте без покупки новой. Система Lubri-Dam способствует сохранению смазки на направляющей и на цепи и вытеканию масла. Имеет отличную маневренность благодаря небольшому весу и тонкому контуру