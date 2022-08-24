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Шина OREGON 208SLHD009 3/8" 1.5 72зв. 06097
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина OREGON 208SLHD009 3/8" 1.5 72зв. 06097
    Арт. X3874701
    5.0
    1
    Шина OREGON 208SLHD009 3/8" 1.5 72зв. 06097

      Шина OREGON 208SLHD009 3/8" 1.5 72зв. 06097

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3874701
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина PROLITE D009 Oregon 208SLHD009 подходит для высокоскоростных профессиональных пил с рабочим объемом двигателей от 35 до 65 см3 при работе в тяжелых условиях. Применяется при распиле дров, в бумажной промышленности и на ферме. Оснащена сменной звездочкой, что позволяет экономить средства на ремонте без покупки новой. Система Lubri-Dam способствует сохранению смазки на направляющей и на цепи и вытеканию масла. Имеет отличную маневренность благодаря небольшому весу и тонкому контуру

        Преимущества

        • Высокое качество
        • Оснащена сменной звездочкой