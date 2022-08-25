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Шина OREGON PROLITE 18" 39450
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина OREGON PROLITE 18" 39450
    Арт. X1881084
    5.0
    1
    Шина OREGON PROLITE 18" 39450

      Шина OREGON PROLITE 18" 39450

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1881084
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина PROLITE K095 Oregon 39450 подходит для пил с объемом двигателя от 38 до 58 см3, с длиной направляющей шины от 11" до 20" (28-50 см) и шагом 0.325". Предназначена для профессионального использования с цепями Micro-Lite 0.325" 95VPX. Многослойная шина имеет тонкий контур и узкие боковины, что способствует хорошей маневренности. Устройство оснащено системой LUBRI-DAM, благодаря которой масло долго остается на направляющей и на цепи.

        Преимущества

        • Многослойная шина имеет тонкий контур и узкие боковины
        • Система LUBRI-DAM