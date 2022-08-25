Шина OREGON PROLITE 18" 39450

Преимущества

Многослойная шина имеет тонкий контур и узкие боковины

Система LUBRI-DAM

Шина PROLITE K095 Oregon 39450 подходит для пил с объемом двигателя от 38 до 58 см, с длиной направляющей шины от 11" до 20" (28-50 см) и шагом 0.325". Предназначена для профессионального использования с цепями Micro-Lite 0.325" 95VPX. Многослойная шина имеет тонкий контур и узкие боковины, что способствует хорошей маневренности. Устройство оснащено системой LUBRI-DAM, благодаря которой масло долго остается на направляющей и на цепи.