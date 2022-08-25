Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250

Идеальна для современных высокоскоростных пил.

Легкая направляющая шина с тонким контуром обеспечивает отличную маневренность.

Имеет эргономичную форму снижающую вероятность отскока и позволяющую беспрепятственно контролировать рабочий процесс.

Шина с носовой звездочкой P120SPEA041 для распиловки дров. Старое наименование PG-PO12-50NR. Она изготовлена из кремнистой стали — это легкий высокопрочный материал, обеспечивающий простоту в управлении пилой в процессе работы. Особенности и преимущества: