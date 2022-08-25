Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
Арт. X18810103
Характеристики
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Производитель
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Длина шины, дюйм
|12
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Длина шины, см
|30
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.3
- Шина с носовой звездочкой P120SPEA041 для распиловки дров. Старое наименование PG-PO12-50NR. Она изготовлена из кремнистой стали — это легкий высокопрочный материал, обеспечивающий простоту в управлении пилой в процессе работы. Особенности и преимущества:
- Идеальна для современных высокоскоростных пил.
- Легкая направляющая шина с тонким контуром обеспечивает отличную маневренность.
- Имеет эргономичную форму снижающую вероятность отскока и позволяющую беспрепятственно контролировать рабочий процесс.