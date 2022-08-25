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Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
5.0
1
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Шины для бензопил
    Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
    Арт. X18810103
    5.0
    1
    Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
    Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
    Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
    Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
      Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
      Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
      Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250
      Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250

      Шина PATRIOT PG-PO12-50NR 12" 3/8 1,3мм 867131250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18810103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Длина шины, дюйм
      		12
      Длина шины, см
      		30
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина с носовой звездочкой P120SPEA041 для распиловки дров. Старое наименование PG-PO12-50NR. Она изготовлена из кремнистой стали — это легкий высокопрочный материал, обеспечивающий простоту в управлении пилой в процессе работы. Особенности и преимущества:
        • Идеальна для современных высокоскоростных пил.
        • Легкая направляющая шина с тонким контуром обеспечивает отличную маневренность.
        • Имеет эргономичную форму снижающую вероятность отскока и позволяющую беспрепятственно контролировать рабочий процесс.