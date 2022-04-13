Шина Stihl 3003006111 (15" (37 см), 3/8", 1,6 мм, 56 звеньев)

Шина длина 15" (37 см), шаг цепи 3/8", ширина паза 1,6 мм, 56 зв. Состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Широко используется, например, в лесном хозяйстве. Отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Направляющая звездочка имеет 10 зубьев.