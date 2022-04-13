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Шина Stihl 3003006111 (15" (37 см), 3/8", 1,6 мм, 56 звеньев)
5.0
1
2 455 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl 3003006111 (15" (37 см), 3/8", 1,6 мм, 56 звеньев)
    Арт. X188211
    5.0
    1
    Шина Stihl 3003006111 (15" (37 см), 3/8", 1,6 мм, 56 звеньев)

      Шина Stihl 3003006111 (15" (37 см), 3/8", 1,6 мм, 56 звеньев)

      2 455 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X188211
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		37
      Все характеристики
      2 455 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина длина 15" (37 см), шаг цепи 3/8", ширина паза 1,6 мм, 56 зв. Состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу. Широко используется, например, в лесном хозяйстве. Отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Направляющая звездочка имеет 10 зубьев.